Раді рекомендують повернути на доопрацювання законопроект Зеленського про реформу СБУ

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує Верховній раді повернути на доопрацювання закон президента Володимира Зеленського про реформу Служби безпеки України. Йдеться про законопроект №3196.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Народні депутати рекомендували повернути авторам на доопрацювання законопроєкт №3196 щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України", - вказано у повідомленні.

Глава комітету Микита Потураєв визнав, що СБУ потребує оновленого законодавства, однак "ми не можемо погодитися з тими нормами, що стосуються українських медіа".

Голова підкомітету з питань інформаційної політики Євгенія Кравчук заявила, що декілька правозахисних організацій у своїх заявах розкритикували певні положення документу.

Насамперед йдеться про можливість подання СБУ про скасування ліцензії мовника без судового розгляду; подання до Центральної виборчої комісії про зняття партії з процесу без судового розгляду; норму, що суперечить закону про доступ до публічної інформації, та передбачає, що за підписом голови СБУ можна приховати будь-яку інформацію без пояснень.

Нагадаємо, раніше комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки вніс зміни в законопроект Зеленського №3196. Він підтримав виключення змін до ЗУ "Про судоустрій і статус суддів" з відповідного законопроекту.

Як писало РБК-Україна, раніше комітет нацбезпеки рекомендував парламенту схвалити законопроект президента про реформу Служби безпеки України у повторному першому читанні за основу.

Так, наприкінці травня відповідний законопроект Рада відправила на повторне перше читання. За це проголосували 287 парламентарів.