ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Раді рекомендують ухвалити скандальний закон про локалізацію

Новость на русском → Україна, Вівторок 08 грудня 2020 11:38
Раді рекомендують ухвалити скандальний закон про локалізацію Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховній раді України рекомендують ухвалити закон про локалізацію у другому читанні. У Європейському союзі раніше чітко зазначили, що даний законопроект суперечить Угоді про асоціацію з ЄС.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Таке рішення ухвалив комітету з питань економічного розвитку щодо відповідного законопроекту №3739.

Закон пропонує тимчасово, з 1 січня 2021 року строком на десять років, встановити особливості процедур закупівлі окремих товарів. Встановлюється перелік товарів, щодо яких використання вимог локалізації стає обов’язковим при проведенні публічних закупівель.

До участі в публічних закупівлях допускаються предмети закупівлі виключно у випадку, якщо ступень локалізації їх виробництва в Україні перевищує або дорівнює відповідному ступеню локалізації їх виробництва.

"За результатами обговорення комітет рекомендує Верховній раді прийняти проект закону у другому читанні та в цілому з техніко-юридичним опрацюванням", - сказано у повідомленні.

Варто підкреслити, в УА з Євросоюзом є окрема глава, присвячена державним закупівлям. Одним із принципів є недискримінаційність. Так, опис робіт, товарів і послуг не повинен містити конкретного місця походження (крім випадків, коли це обґрунтовується предметом контракту) і умов заснування учасників тендерів у тій же країні, що і замовник.

Нагадаємо, раніше посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас сподівався, що закон про локалізацію не поставлять на паузу, а зовсім забудуть.

Він підкреслив, що текст законопроекту йде проти Угоди про асоціацію, проти загальної угоди про преференції СОТ та інших міжнародних зобов'язань України.

Як писало РБК-Україна, в кінці липня Рада схвалила за основу законпроект №3739 про локалізацію для підтримки вітчизняного машинобудування.

Ще до розгляду закону в першому читанні Представництво ЄС в Україні заявило про значну стурбованість цим проектом.

В ЄС попереджали, що це не тільки підриває основоположні принципи рівного ставлення і недискримінації, а й з огляду на ступінь локалізації, який вимагається у законопроекті (до 60%), де-факто позбавляє зарубіжну продукцію можливості участі в закупівлях у цих областях.

Пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль визнав, що прийнятий законопроект про локалізацію суперечить Угоді про асоціацію з ЄС. Він зазначав, що закон необхідно доопрацювати, щоб відповідати зобов'язаннями перед ЄС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Евросоюз закупки Верховна Рада машиностроение
NEWS
Бойовики чотири рази відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі
Даша Харченко Бойовики чотири рази відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі
DAILY
Робота над помилками: як Рада розбирається з наслідками скандальних рішень КСУ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Робота над помилками: як Рада розбирається з наслідками скандальних рішень КСУ