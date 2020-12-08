Раді рекомендують ухвалити скандальний закон про локалізацію

Верховній раді України рекомендують ухвалити закон про локалізацію у другому читанні. У Європейському союзі раніше чітко зазначили, що даний законопроект суперечить Угоді про асоціацію з ЄС.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Таке рішення ухвалив комітету з питань економічного розвитку щодо відповідного законопроекту №3739.

Закон пропонує тимчасово, з 1 січня 2021 року строком на десять років, встановити особливості процедур закупівлі окремих товарів. Встановлюється перелік товарів, щодо яких використання вимог локалізації стає обов’язковим при проведенні публічних закупівель.

До участі в публічних закупівлях допускаються предмети закупівлі виключно у випадку, якщо ступень локалізації їх виробництва в Україні перевищує або дорівнює відповідному ступеню локалізації їх виробництва.

"За результатами обговорення комітет рекомендує Верховній раді прийняти проект закону у другому читанні та в цілому з техніко-юридичним опрацюванням", - сказано у повідомленні.

Варто підкреслити, в УА з Євросоюзом є окрема глава, присвячена державним закупівлям. Одним із принципів є недискримінаційність. Так, опис робіт, товарів і послуг не повинен містити конкретного місця походження (крім випадків, коли це обґрунтовується предметом контракту) і умов заснування учасників тендерів у тій же країні, що і замовник.

Нагадаємо, раніше посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас сподівався, що закон про локалізацію не поставлять на паузу, а зовсім забудуть.

Він підкреслив, що текст законопроекту йде проти Угоди про асоціацію, проти загальної угоди про преференції СОТ та інших міжнародних зобов'язань України.

Як писало РБК-Україна, в кінці липня Рада схвалила за основу законпроект №3739 про локалізацію для підтримки вітчизняного машинобудування.

Ще до розгляду закону в першому читанні Представництво ЄС в Україні заявило про значну стурбованість цим проектом.

В ЄС попереджали, що це не тільки підриває основоположні принципи рівного ставлення і недискримінації, а й з огляду на ступінь локалізації, який вимагається у законопроекті (до 60%), де-факто позбавляє зарубіжну продукцію можливості участі в закупівлях у цих областях.

Пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль визнав, що прийнятий законопроект про локалізацію суперечить Угоді про асоціацію з ЄС. Він зазначав, що закон необхідно доопрацювати, щоб відповідати зобов'язаннями перед ЄС.