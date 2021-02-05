У Раді представили концепцію закону про місцевий референдум

У Верховній раді представили концепцію закону про місцевий референдум. Стало відомо, які на ньому можуть розглядати питання.

Про це повідомляє прес-служба ВР.

Концепцію було презентовано вперше, а текст документу продовжать напрацьовувати у парламенті.

"Законопроєкт про місцевий референдум є нагальним, адже маємо забезпечити контроль народу за владою, обраною на місцях. Ми вперше представляємо концепцію законопроекту про місцевий референдум. Текст законопроекту буде доопрацьовуватися за результатами дискусій в робочій групі із залученням усіх зацікавлених осіб", - сказав перший віце-спікер Ради Руслан Стефанчук.

Концепція пропонує, щоб питання, які не можуть бути предметом референдуму, були дещо розширені та доповнені з урахуванням компетенцій місцевої влади.

"До цих компетенцій не належать питання відокремлення, виділення чи самоорганізації. На місцевих референдумах можуть розглядатися питання, які стосуються господарства або кращого забезпечення життя на рівні відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Для решти існує всеукраїнський референдум", - пояснив замглави ВР.

При цьому найбільш дискусійними виявилися питання щодо частоти проведення місцевих референдумів та кількості питань, які можуть виноситися на один такий референдум; а також щодо порядку накладення вето територіальної громади на рішення місцевої ради.

Нагадаємо, на початку тижня Стефанчук анонсував, що на засіданні робочої групи має відбутися презентація проекту закону про місцевий референдум.

Як писало РБК-Україна, заступник голови ВР раніше заявив, що на всеукраїнський референдум не можна буде виносити п'ять питань. Вони суперечать Конституції України.