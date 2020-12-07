RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Раді з'явився закон про продовження особливого статусу ОРДЛО

Автор: Юлія Струк

До Верховної ради сьогодні, 7 грудня, внесли законопроект про продовження дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей. На даний момент текст документа відсутній.

Про це свідчать дані на сайті ВР.

Проект "Про внесення зміни до статті 1 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" був зареєстрований під №4467. Наразі його текст відсутній на сайті парламенту.

Останній етап проходження документу - переданий на розгляд керівництву.

Нагадаємо, раніше інформоване джерело РБК-Україна в команді президента Володимира Зеленського анонсувало внесення цього закону в парламент у понеділок.

За словами співрозмовника, документ передбачає продовження особливого порядку в ОРДЛО ще на рік - до 31 грудня 2021 року.

Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук підтвердила цю інформацію і наголосила, що більше нічого в законі не змінюється. Його необхідно прийняти, щоб дати можливість нашим учасникам переговорів продовжити мирні переговори й сам мирний процес.

Як писало РБК-Україна, 4 грудня глава Верховної ради Дмитро Разумков анонсував, що закон про особливий статус Донбасу можуть продовжити наступного пленарного тижня.

Раніше представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Андрій Костін повідомив, що так звана "формула Штайнмаєра" буде включена в закон про особливий статус Донбасу. Вона прописує порядок відновлення контролю України над цією територією.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДонбасзаконопроектВерховна Радаособый статус