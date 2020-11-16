У Раді допрацювали закон про відтермінування касових апаратів для ФОП: що змінилося

Голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, що змінилося у законопроекті про відтермінування касових апаратів для фізичних осіб-підприємців. Комітет підготував проект до повторного першого читання.

Про це він розповів у коментарі РБК-Україна.

За словами нардепа, у законопроекті сталися суттєві зміни.

"Ми переносимо строки введення РРО для усіх ФОПів, крім тих, хто займається так званими ризиковими видами діяльності, до яких належать: торгівля в інтернеті, торгівля ювелірними виробами, торгівля секондхендом, торгівля автозапчастинами. Усі ці види діяльності фіскалізуються з 1.01, як це визначено законом зараз. А всі інші переносять на наступний рік - на 1.01.22", - підкреслив глава фінкомітету.

Гетманцев звернув увагу, що попередня редакція закону не отримала підтримки, оскільки відстрочка була прописана для усіх ФОП.

"Більшість українців підтримує фіскалізацію і наполягає на додержанні свого права на чек... Зараз ми ризикові не переносимо, всіх переносимо, крім ризикових, тому я думаю, що це більш виважене рішення, це правильне рішення", - сказав нардеп.

За його словами, у документі значно пом'якшується відповідальність за порушення правил операцій касового апарату і спрощується звітність для програмних РРО.

Нагадаємо, Рада 17 листопада може відстрочити введення касових апаратів для фізичних осіб-підприємців до 2022 року. Нардепи розглянуть відповідний законопроект №4313 у повторному першому читанні.

Як писало РБК-Україна, на початку листопада ВР не змогла відстрочити введення касових апаратів для ФОП до 2022 року: документ за основу підтримали лише 212 нардепів при 226 необхідних. Його відправили на доопрацювання у комітет.

Так, в Україні почався перший етап змін у законодавстві про нові правила роботи для ФОП: з 1 серпня ввели можливість використання програмних розрахунково-касових апаратів.