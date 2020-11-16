Рада завтра розгляне відстрочку касових апаратів для ФОП

Верховна рада у вівторок, 17 листопада, може відстрочити введення касових апаратів для фізичних осіб-підприємців до 2022 року. Нардепи розглянуть відповідний законопроект №4313 у повторному першому читанні.

Про це заявила в.о. глави ВР Олена Кондратюк під час брифінгу.

"Ми розглянемо обов'язково законопроект №4313, який якраз стосується відстрочки касових апаратів", - сказала вона.

Цей документ пропонує відстрочити запровадження в Україні обов'язкових касових апаратів для ФОП. Впровадження РРО планувалося відстрочити до наступного року.

У тексті законопроекту пропонувалося дозволити не використовувати касові апарати платникам єдиного податку другої - четвертої груп незалежно від виду діяльності, якщо їх річний дохід не перевищує мільйон гривень.

Якщо ж річний дохід ФОП перевищує мільйон гривень, то для них використання касових апаратів є обов'язковим.

Нагадаємо, на початку листопада ВР не змогла відстрочити введення касових апаратів для ФОП до 2022 року. Законопроект №4313 за основу підтримали лише 212 нардепів при 226 необхідних.

Як писало РБК-Україна, раніше глава Верховної ради Дмитро Разумков анонсував законопроект про відстрочення введення обов'язкового касового апарату для ФОП.

Так, в Україні почався перший етап змін у законодавстві про нові правила роботи для ФОП: з 1 серпня ввели можливість використання програмних розрахунково-касових апаратів.