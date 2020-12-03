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Рада встановила вимоги до освіти помічників нардепів

Новость на русском → Україна, Четвер 03 грудня 2020 14:41
Рада встановила вимоги до освіти помічників нардепів Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада встановила вимоги до освіти помічників народних депутатів. Парламентарі схвалили за основу та в цілому відповідний законопроект №3644-д.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

За документ проголосували 235 нардепів.

Згідно з проектом, помічником-консультантом нардепа може бути лише громадянин України, який вільно володіє державною мовою.

Помічники працюють за строковим трудовим договором (на постійній основі чи за сумісництвом) або на громадських засадах.

"Помічником-консультантом за строковим трудовим договором (на постійній основі чи за сумісництвом) може працювати особа, яка має вищу освіту ступеня молодшого бакалавра або бакалавра", - вказано у документі.

Згідно з законом, виключно за рахунок та в межах загального фонду, встановленого нардепу на відповідний рік для оплати праці його помічників-консультантів, він розподіляє кошти для виплати своїм помічникам:

  • заробітної плати,
  • матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань,
  • зарплати за час відпустки,
  • матеріальної допомоги для оздоровлення під час надання щорічної основної відпустки,
  • грошової компенсації, передбаченої статтею 24 ЗУ "Про відпустки", за всі невикористані помічником-консультантом дні щорічної основної відпустки та додаткової відпустки.

Зазначені виплати здійснює Апарат ВР за поданнями парламентаря.

Нагадаємо, раніше ВР не дозволила брати народним депутатам помічників-консультантів без освіти. Законопроект №3644 відправили на повторне перше читання.

Як писало РБК-Україна, в кінці минулого року президент Володимир Зеленський схвалив закон, який дозволив помічникам нардепів сумісництво.

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