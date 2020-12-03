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Рада установила требования к образованию помощников нардепов

Новина українською → Украина, Четверг 03 декабря 2020 14:41
Рада установила требования к образованию помощников нардепов Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада установила требования к образованию помощников народных депутатов. Парламентарии приняли за основу и в целом соответствующий законопроект №3644-д.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За документ проголосовали 235 нардепов.

Согласно проекту, помощником-консультантом нардепа может быть только гражданин Украины, свободно владеющий государственным языком.

Помощники работают по срочному трудовому договору (на постоянной основе или по совместительству) или на общественных началах.

"Помощником-консультантом по срочному трудовому договору (на постоянной основе или по совместительству) может работать лицо, имеющее высшее образование степени младшего бакалавра или бакалавра", - указано в документе.

Согласно закону, исключительно за счет и в пределах общего фонда, установленного нардепу на соответствующий год для оплаты труда его помощников-консультантов, он распределяет средств для выплаты своим помощникам:

  • заработной платы,
  • материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов,
  • зарплаты за время отпуска,
  • материальной помощи на оздоровление при предоставлении ежегодного основного отпуска,
  • денежной компенсации, предусмотренной статьей 24 ЗУ "Об отпусках", за все неиспользованные помощником-консультантом дни ежегодного основного отпуска и дополнительного отпуска.

Указанные выплаты осуществляет Аппарат ВР по представлениям парламентария.

Напомним, ранее ВР не разрешила брать народным депутатам помощников-консультантов без образования. Законопроект №3644 отправили на повторное первое чтение.

Как писало РБК-Украина, в конце прошлого года президент Владимир Зеленский одобрил закон, который разрешил помощникам нардепов совместительство.

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