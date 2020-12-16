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Рада зняла вікові обмеження для держслужбовців

Новость на русском → Україна, Середа 16 грудня 2020 11:15
Рада зняла вікові обмеження для держслужбовців Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада зняла вікові обмеження для державних службовців. Законопроект №4096 у другому читанні схвалили 260 парламентаріїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

За документ проголосували 300 нардепів.

Проект вносить зміни до ЗУ "Про державну службу".

Відповідно до закону, держслужбовця за рішенням суб'єкта призначення можуть залишити на службі після досягнення 65-річного віку за його згодою. Рішення про продовження терміну перебування на держслужбі буде щорічно приймати суб'єкт призначення. Однак не більше ніж до досягнення службовцем 70-річного віку.

Нагадаємо, даний закон Рада схвалила за основу на початку грудня. За нього тоді проголосували 260 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна раніше, в Україні можуть оновити систему оплати праці державних службовців: Кабмін вніс до Верховної ради відповідний законопроект №3748.

Так, в Україні планують створити резерв державних службовців. Комітет з питань організації державної влади рекомендує Верховній раді прийняти доопрацьований законопроект №3491.

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