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Рада не змогла обмежити число подань до ВР на призначення міністра

Новость на русском → Україна, Четвер 04 лютого 2021 13:32
Рада не змогла обмежити число подань до ВР на призначення міністра Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада не змогла обмежити число подань до парламенту на призначення однієї і тієї ж кандидатури на посаду члена уряду. Відповідний законопроект №3489 підтримали лише 100 парламентарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

До другого читання документ, який спочатку стосувався керівника держслужби у Державному бюро розслідувань, хотіли доповнити новою нормою.

Вона передбачала, що одна і та ж кандидатура на посаду члена Кабінету міністрів не може бути подана більш як два разів протягом року, а також двічі поспіль протягом поточного скликання парламенту.

Крім того, документ забороняв покладання обов’язків міністра на особу, кандидатуру якої на посаду відповідного міністра відхилила ВР поточного скликання. Пропонувалося, щоб одна і та ж особа, яка обіймає посаду першого заступника міністра або заступника міністра, не виконувала обов’язки міністра понад 30 днів.

Відзначимо, закон не відхилили, а відправили на повторне друге читання. За це проголосували 249 парламентаріїв.

Нагадаємо, вчора перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що в Раді, швидше за все, відбудеться третє голосування за призначення Юрія Вітренка на посаду віце-прем'єр-міністра і міністра енергетики. Однак не на цьому тижні.

Як писало РБК-Україна, Корнієнко підкреслював, що призначити Вітренка силами тільки їх фракції не вдасться, і в.о. міністра потрібно шукати голоси в інших партіях.

Так, минулого четверга Верховна рада не змогла призначити Вітренка новим міністром енергетики. За нього проголосували лише 204 нардепи при 226 мінімально необхідних. При цьому СН дала всього 177 голосів.

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