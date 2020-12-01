Рада розблокувала 100 млн євро кредиту від уряду Польщі

Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект №3039а, яким розблокувала кредит від уряду Польщі. За документ проголосували 304 нардепи.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Йдеться про кредит на 100 млн євро, виділений для реалізації інфраструктурних проектів на пунктах пропуску через кордон у західних регіонах.

Закон передбачає внесення змін до Податкового кодексу щодо ставки податку на додану вартість з окремих операцій на період реалізації відповідного договору з Польщею про надання цього кредиту. Угоду про залучення кредиту уряди країн підписали ще в 2015 році.

Отже, тимчасово за нульовою ставкою ПДВ оподатковуються операції з постачання товарів/послуг на митній території України, які здійснюються безпосередньо виконавцями, зареєстрованими в Польщі, та їх представництвами, зареєстрованими на митній території України.

Операції оподатковуються відповідно до контрактів, укладених на виконання цього договору із замовниками проектів з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону та інших проектів, що будуть погоджені сторонами договору та фінансуватимуться в рамках окремих контрактів між експортерами з Польщі та юридичними особами - резидентами України.

Зазначимо, у рамках цього кредитного договору "Укравтодор" має отримати 68 млн євро (розвиток дорожньої інфраструктури на підходах до 6 пунктів пропуску на українсько-польському державному кордоні), Державна митна служба - 25 млн євро (на облаштування пунктів пропуску "Шегені", "Краковець", "Рава-Руська"), Держприкордонслужба - 7 млн євро (реконструкція 7 відділів відомства).

Нагадаємо, у серпні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував, що Польща профінансує ремонт доріг і пропускних пунктів на 100 млн євро у Львівській області.

Як писало РБК-Україна, раніше Кабінет міністрів пропонував Раді змінити Митний кодекс для розблокування польського кредиту. Згодом проект було відкликано.