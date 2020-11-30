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Рада може розглянути закон про відповідальність за брехню у деклараціях цього тижня

Новость на русском → Україна, Понеділок 30 листопада 2020 11:33
Рада може розглянути закон про відповідальність за брехню у деклараціях цього тижня Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк, Юлія Струк

Верховна рада може розглянути закон про відповідальність за недостовірне е-декларування уже на цьому тижні. Йдеться про законопроект, який напрацюють на базі проектів президента та робочої групи по виходу із кризи з Конституційним судом України.

Про це розповів глава парламенту Дмитро Разумков у ході засідання погоджувальної ради.

Він нагадав, що наприкінці минулого тижня президент Володимир Зеленський вніс законопроект щодо відновлення статті 366 - за недекларування або внесення недостовірних відомостей до декларації.

За словами спікера, сьогодні зранку відбулася зустріч із керівниками всіх депутатських груп. Була досягнута домовленість, що на базі президентського та проекту робочої групи буде напрацьовано новий закон.

"Ми будемо створювати доопрацьований законопроект, враховуючи всі побажання, як у президентському законопроекті, так і в законопроекті (робочої групи, - ред.)… Якщо все буде добре, то вже цього тижня за процедурою, яку ми називаємо "ковідною", ми зможемо розглянути це питання у стінах ВР України та вийти на результат", - розповів глава Ради.

Як писало РБК-Україна, в Національному агентстві по запобіганню корупції підкреслювали, що за умисне вказання недостовірних відомостей на більш ніж 1 млн гривень має передбачатися позбавлення волі.

Нагадаємо, в парламенті раніше створили робочу групу, яка повинна була розробити закони з питань електронного декларування та діяльності КСУ до 1 грудня.

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