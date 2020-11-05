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Рада приступила до розгляду бюджету-2021

Автор: Юлія Струк

Верховна рада приступила до розгляду державного бюджету на 2021 рік. Парламентарії розглянуть законопроект №4000 у першому читанні.

Про це заявив глава парламенту Дмитро Разумков.

Розгляд документу відбудеться за повною процедурою.

У нашому матеріалі "Бюджетні ігри. Як Кабмін і Рада ділять держскарбницю на 2021 рік" ми писали, що в ході доопрацювання проекту державного бюджету на 2021 рік можуть змінити макропараметри. Зокрема, може бути переглянутий дефіцит держбюджету.

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Заступник голови бюджетного комітету парламенту Олександр Трухін відзначав, що остаточні переговори з Міжнародним валютним фондом і з іншими джерелами макрофінансової допомоги веде уряд і Мінфін.

Однак він не зміг уточнити наскільки можуть переглянути дефіцит і додав, що це буде зрозуміло після переговорів із зовнішніми кредиторами.

Нагадаємо, експерти в проекті державного бюджету на 2021 рік бачать ряд ризиків. Зокрема, завищений план з доходів.

Виконавчий директор CASE-Ukraine Дмитро Боярчук заявив, що доходи розраховані на вкрай оптимістичних для бюджету показниках, зокрема по інфляції - 7,3%. Він сказав, що економіка у світі "лише трохи прийшла до тями", а коли закінчиться коронавірусна історія поки невідомо.

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