Рада прийняла закон Зеленського про реформу СБУ за основу: що пропонує президент

Верховна рада схвалила за основу закон президента Володимира Зеленського про реформу Служби безпеки України. Йдеться про законопроект №3196-д.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"За" проголосували 285 нардепів.

У законі розмежовано контррозвідувальний та оперативно-розшуковий види діяльності СБУ. У зв’язку з цим пропонується із ЗУ "Про оперативно-розшукову діяльність" виключити контррозвідувальну діяльність як підставу для проведення оперативно-технічних заходів.

Окремо визначено контррозвідувальні заходи, а також підстави та процедуру отримання санкції на їх проведення.

В документі прописані багаторівневі механізми превентивного реагування на загрози державній безпеці: пропозиції, офіційне застереження, подання СБУ.

Розширені можливості превентивних дій спецслужби щодо протидії розвідувально-підривній діяльності проти України.

Проект визначив механізми протидії розвідувально-підривній діяльності іноземних спеціальних служб, незаконних збройних формувань та терористичних організацій з використанням громадських організацій та політичних партій, а також засобів масової інформації.

Передбачається і ліквідація спеціальних підрозділів СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

При цьому суттєво обмежується правоохоронна функція Служби безпеки України. Поступово, до 2024 року, функцію досудового розслідування від СБУ передадуть до Державного бюро розслідувань.

У законі передбачене поетапне скорочення штатної чисельності служби до 10 тисяч співробітників, визначено нові стандарти соціальних гарантій співробітникам СБУ та їх грошового забезпечення. Збільшення останнього також відбуватиметься поетапно.

Прописана часткова демілітаризація Служби безпеки України з переходом на спеціальні звання.

Раніше комітет нацбезпеки рекомендував парламенту схвалити законопроект президента про реформу Служби безпеки України у повторному першому читанні за основу.

Як писало РБК-Україна, наприкінці травня 2020 року відповідний законопроект Рада відправила на повторне перше читання. За це проголосували 287 парламентарів.