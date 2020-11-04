Рада надала податкові пільги для сфери культури і туризму: перелік

Верховна рада схвалила в другому читанні зміни до Податкового кодексу, якими вводяться пільги в оподаткуванні для сфери культури, туризму і креативних індустрій. Нардепи схвалили відповідний законопроект №3851.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Документ підтримали 293 нардепа.

Закон звільняє від оподаткування податком на прибуток підприємств для юридичних осіб і податком на доходи фізичних осіб для громадян доходи у вигляді цільових культурних грантів. Вони надаються на безоплатній та безповоротній основі за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги для реалізації проекту або програми у сферах культури, туризму і в секторі креативних індустрій.

Культурні гранти звільняються від ПДФО за умови їх повного і цільового використання. Однак у разі неповного використання такого гранту, суми якого не повернуті надавачу, або його нецільового використання такі суми визнаються доходом і підлягають оподаткуванню на загальних підставах.

Вводиться і знижена ставка податку на додану вартість у розмірі 7% для більшої доступності театральних вистав і концертів, виступів художніх колективів, артистів, а також виставок, кінематографічних прем'єр, екскурсій в музеях і зоопарках, культурних заходів тощо.

Таку ж знижену ставку застосовуватимуть до поширення, демонстрації, публічного сповіщення і публічного показу фільмів, адаптованих відповідно до законодавства в україномовні версії для осіб з вадами зору та осіб з порушеннями слуху.

З 1 січня 2023-го до 1 січня 2025 року закон звільняє від ПДВ послуги з розповсюдження і показу національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених державною мовою на території України і адаптованих до україномовної версії.

Також до 1 січня 2023 року застосовуватиметься знижена ставка ПДВ в розмірі 7% до послуг з тимчасового розміщення (проживання), які надають готелі та подібні засоби тимчасового розміщення.

Відзначимо, даний законопроект Рада схвалила за основу 15 вересня.

Як писало РБК-Україна, в середині липня президент Володимир Зеленський вніс цей документ до парламенту.

Крім того, глава держави раніше підписав закон для підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого і середнього бізнесу у зв'язку з карантином через коронавірус.