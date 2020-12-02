Рада відстрочила запуск торгової е-системи для проведення концесії

Верховна рада відстрочила запуск електронної торгової системи для проведення концесійного конкурсу. Запуск відклали до 1 вересня 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Відповідний законопроект №3961 у другому читанні підтримали 280 нардепів.

Спочатку запуск повинен був відбутися 1 жовтня 2020 року.

Відповідно до закону про концесії, ЕТС є дворівневою інформаційно-телекомунікаційною системою, що включає центральну базу даних та електронні майданчики, які взаємодіють з центральною базою даних.

ЕТС забезпечує можливість створення, розміщення, публікації та обміну інформацією і документами в електронному вигляді, проведення концесійного конкурсу та конкурентного діалогу, а також публікацію документів у процедурі прямих переговорів з орендарем державного майна, переданого в концесію.

Як писало РБК-Україна, в кінці вересня законопроект №3961 за основу в першому читанні підтримали 226 нардепів.

Нагадаємо, закон "Про концесію" 20 жовтня минулого року набрав чинності. При цьому положення, що визначають використання електронної торгової системи, повинні були набрати чинності не пізніше 1 жовтня 2020 року.

Так, глава держави Володимир Зеленський 17 жовтня минулого року підписав закон "Про концесію".