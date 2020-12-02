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Рада отсрочила запуск торговой е-системы для проведения концессии

Новина українською → Украина, Среда 02 декабря 2020 12:29
Рада отсрочила запуск торговой е-системы для проведения концессии Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада отсрочила запуск электронной торговой системы для проведения концессионного конкурса. Запуск отложили до 1 сентября 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Соответствующий законопроект №3961 во втором чтении поддержали 280 нардепов.

Изначально запуск должен был состояться 1 октября 2020 года.

Согласно закону о концессии, ЭТС является двухуровневой информационно-телекоммуникационной системой, включающей центральную базу данных и электронные площадки, которые взаимодействуют с центральной базой данных.

ЭТС обеспечивает возможность создания, размещения, публикации и обмена информацией и документами в электронном виде, проведения концессионного конкурса и конкурентного диалога, а также публикацию документов в процедуре прямых переговоров с арендатором государственного имущества, передаваемого в концессию.

Как писало РБК-Украина, в конце сентября законопроект №3961 за основу в первом чтении поддержали 226 нардепов.

Напомним, закон "О концессии" 20 октября прошлого года вступил в силу. При этом положения, определяющие использование электронной торговой системы, должны были вступить в силу не позднее 1 октября 2020 года.

Так, глава государства Владимир Зеленский 17 октября прошлого года подписал закон "О концессии".

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