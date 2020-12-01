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Рада відправила на доопрацювання закон Зеленського про "інвестиційних нянь"

Новость на русском → Україна, Вівторок 01 грудня 2020 15:14
Рада відправила на доопрацювання закон Зеленського про "інвестиційних нянь" Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада направила на повторне друге читання законопроект №3760 про "інвестиційних нянь". Автор документа - президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У другому читанні за нього проголосували лише 40 парламентаріїв, а направлення на доопрацювання підтримали 245 нардепів.

Закон передбачав підтримку українських та іноземних інвесторів, сума інвестицій яких перевищує 20 млн євро і які створюють не менш 80 робочих місць із середньою зарплатою на 15% більше, ніж у регіоні, де така інвестиція буде здійснена. Вони отримають прямий договір з урядом.

Згідно з проектом, загальний обсяг держпідтримки для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями встановлюють у спеціальному інвестиційному договорі. Він не повинен перевищувати 30 відсотків планового обсягу значних інвестицій за інвестпроектом.

Нагадаємо, цей закон парламент схвалив за основу в кінці липня. На початку липня глава держави вніс цей закон у Раду.

Як писало РБК-Україна, в кінці квітня в ОП заявили, що розробили закон про "інвестиційних нянь" і готуються внести його в Раду.

Так, вперше про програму "інвестиційна няня" Зеленський заявив на форумі в Давосі і пообіцяв, що іноземні інвестори зможуть отримати податкові канікули за інвестиції.

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