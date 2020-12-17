Рада схвалила закон про умови створення ВЦА

Верховна рада визначила умови створення військово-цивільних адміністрацій. Народні депутати підтримали законопроект №3913 у другому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

За документ проголосували 265 нардепів.

Згідно з документом, військово-цивільні адміністрації можуть утворюватися в об’єднаних територіальних громадах. ВЦА можуть бути утворені у разі, якщо Центральна виборча комісія встановить неможливість забезпечити підготовку та проведення місцевих виборів на окремих територіях.

Такі адміністрації також утворюються на території тергромад, якщо їх сільські, селищні, міські ради та/або їх виконавчі органи не здійснюють покладені на них Конституцією та законами повноваження, у тому числі внаслідок фактичного саморозпуску або самоусунення від виконання своїх повноважень.

Керівника ВЦА населених пунктів звільняє з посади керівник відповідної обласної військово-цивільної адміністрації у разі:

порушення ним Конституції України і законів України;

втрати ним громадянства, виявлення факту подвійного громадянства;

визнання його судом недієздатним;

виїзду на проживання в іншу країну;

набрання щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду;

порушення ним вимог щодо несумісності;

заяви про звільнення з посади за власним бажанням;

припинення повноважень відповідної ВЦА населених пунктів;

з ініціативи керівника обласної військово-цивільної адміністрації та з інших підстав, передбачених законом.

Якщо обласна ВЦА не утворена, керівника військово-цивільної адміністрації населених пунктів звільняє керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України. А у разі утворення ВЦА у районі проведення Операції об'єднаних сил - Командувач об’єднаних сил.

Нагадаємо, Рада прийняла цей закон за основу на початку вересня.

Як писало РБК-Україна, 28 липня президент Володимир Зеленський створив військово-цивільну адміністрацію у Сєверодонецьку Луганської області.

До цього він підписав указ про створення військово-цивільної адміністрації у Лисичанську.