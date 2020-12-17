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Рада одобрила закон об условиях создания ВГА

Новина українською → Украина, Четверг 17 декабря 2020 15:13
Рада одобрила закон об условиях создания ВГА Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада определила условия создания военно-гражданских администраций. Народные депутаты поддержали законопроект №3913 во втором чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За документ проголосовали 265 нардепов.

Согласно документу, военно-гражданские администрации могут образовываться в объединенных территориальных общинах. ВЦА могут быть образованы в случае, если Центральная избирательная комиссия установит невозможность обеспечить подготовку и проведение местных выборов на отдельных территориях.

Такие администрации также образуются на территории теробщин, если их сельские, поселковые, городские советы и/или их исполнительные органы не осуществляют возложенные на них Конституцией и законами полномочия, в том числе в результате фактического самороспуска или самоустранения от выполнения своих полномочий.

Руководителя ВГА населенных пунктов увольняет с должности руководитель соответствующей областной военно-гражданской администрации в случае:

  • нарушения им Конституции Украины и законов Украины;
  • потери им гражданства, выявления факта двойного гражданства;
  • признания его судом недееспособным;
  • выезда на жительство в другую страну;
  • вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
  • нарушения им требований относительно несовместимости;
  • заявления об увольнении с должности по собственному желанию;
  • прекращения полномочий соответствующей ВГА населенных пунктов;
  • по инициативе руководителя областной военно-гражданской администрации и по другим основаниям, предусмотренным законом.

Если областная ВГА не образована, руководителя военно-гражданской администрации населенных пунктов увольняет руководитель Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины. А в случае образования ВГА в районе проведения Операции объединенных сил - Командующий объединенных сил.

Напомним, Рада приняла этот закон за основу в начале сентября.

Как писало РБК-Украина, 28 июля президент Владимир Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Северодонецке Луганской области.

До этого он подписал указ о создании военно-гражданской администрации в Лисичанске.

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