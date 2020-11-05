Рада схвалила бюджет-2021 за основу: основні показники

Верховна рада схвалила за основу державний бюджет на 2021 рік. Парламентарії підтримали за основу та в цілому проект постанови №4000-П.

Про це повідомляє РБК-Україна.

"За" проголосували 275 парламентаріїв.

Підкреслимо, перед голосуванням глава парламенту Дмитро Разумков звернувся до глави уряду Дениса Шмигаля і Кабінету міністрів з проханням максимально доопрацювати проект.

Як голосували фракції

"Слуга народу" - 209

"Батьківщина" - 19

Депутатська група "Довіра" - 20

Група "За майбутнє" - 16

Позафракційні - 11

Решта фракцій не дали жодного голосу.

Основні показники бюджету-2021

Доходи спочатку повинні були скласти 1 трлн 071,1 млрд грн, а витрати - 1 трлн 350 млрд грн. Дефіцит складає 270 млрд грн.

"Збільшити доходи загального фонду проекту державного бюджету на 2021 додатку №1 до законопроекту (з уточненням відповідних підсумкових показників в цьому додатку і статті 1 законопроекту)", - зазначено в проекті постанови.

У бюджетному комітеті раніше розповіли, що доходи пропонується збільшити на 20, 2 млрд гривень. При цьому в Рахунковій палаті зазначили, що знайшли додаткові джерела доходів у середньому на 20,6 млрд гривень.

Рівень дефіциту в порівнянні з поточним роком знизили на 1,5% - до 6%.

Мінімальна зарплата зросте в 2021 році на 30%. Заплановано двоетапне підвищення з 1 січня до 6000 гривень і з 1 липня до 6500 гривень. Передбачено і зростання середньої зарплати до 13632 гривень в 2021 році. Очікується, що реальна зарплата (з урахуванням інфляції) виросте на 12,1% в 2021 році.

За прогнозом уряду, інфляція в 2021 році прискориться до 7,3%.

Рівень безробіття складе 9,2% за методологією Міжнародної організації праці.

Проект державного бюджету України на 2021 рік розрахований на обмінному курсі 29,1 гривні за долар.

Мінімальна пенсія зросте в 2021 році на 9,3% - з 1769 до 1934 грн. Згідно з документом, перше підвищення заплановано на 1 липня, коли мінімальна пенсія зросте на 4,8% до 1854 грн, друге - 1 грудня, коли вона підніметься на 4,3% до 1934 грн.

Коментар Рахункової палати щодо бюджету-2021

Глава Рахункової палати Валерій Пацкан заявив, що уряд пропонує заморозити на півроку розмір прожиткового мінімуму на рівні 2189 грн. Водночас його фактичний рівень становить 3663 грн.

"Рахункова палата знайшла додаткові джерела доходів загалом на 20,6 млрд грн", - зазначив Пацкан.

За його словами, на боротьбу з епідемією запланували 19,4 млрд гривень, однак у разі продовження карантину витрати на боротьбу з пандемією можуть зрости.

Крім того, 147 млрд гривень планується спрямувати на дороги.

"Частка державних запозичень - 39% усіх фінансових ресурсів, на обслуговування бюджетів передбачено третину, 620 млрд грн", - сказав Пацкан.

Глава Рахункової палати заявив, що на виплату пільг і житлових субсидій передбачено на 561 млн гривень менше, ніж у 2020 році.

"При цьому оголошено про суттєве підвищення цін на газ уже з листопада. Це призведе до подорожчання житлово-комунальних послуг і збільшення кількості отримувачів субсидій, а отже - запланованих видатків", - зазначив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про фінансування цього сектора на суму майже 6% ВВП. Відзначимо, ці цифри закладені у проект бюджету на 2021 рік.

Як писало РБК-Україна, 18 вересня Кабінет міністрів представив у Верховній раді державний бюджет на 2021 рік. У Міністерстві фінансів наполягали, що проект державного бюджету-2021 збалансований і реалістичний.

Так, експерти у проекті державного бюджету на 2021 рік бачать ряд ризиків. Зокрема, завищений план з доходів.