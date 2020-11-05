Рада схвалила антикорупційну стратегію за основу: що пропонується

Верховна рада схвалила за основу в першому читанні законопроект №4135 Кабінету міністрів про антикорупційну стратегію на 2020-2024 роки. В Україні немає основного стратегічного документа у сфері запобігання та протидії корупції майже три роки.

Про це повідомляє РБК-Україна.

"За" проголосували 320 парламентарів.

Стратегія базується на поєднанні двох підходів:

подальше удосконалення загальної системи запобігання та протидії корупції (розділи ІІ та ІV проекту Антикорупційної стратегії на 2020–2024 роки);

мінімізація корупції у найбільш пріоритетних з точки зору подолання корупції сферах, в тому числі за рахунок проведення найбільш успішних галузевих реформ (розділ ІІІ проекту стратегії).

Положення документу також спрямовані на забезпечення невідворотності відповідальності за корупцію.

Формування негативного ставлення до корупції

"Результати соціологічних досліджень засвідчують існування в Україні соціально-психологічного феномену, який полягає в тому, що абсолютна більшість населення України вважає корупцію ганебним і неприпустимим явищем, але при цьому не вбачає нічого поганого у вирішенні особистих проблем у корупційний спосіб", - вказано у пояснювальній записці.

Положення підрозділу 2.2 проекту стратегії спрямовані на досягнення таких основних результатів:

зниження загального рівня толерування корупції в Україні;

оновлення Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції та забезпечення належної організаційної та фінансової основи для скоординованих дій з її виконання;

надання громадянам повної та об’єктивної інформації про корупцію в Україні, її причини, стан та динаміку, систему антикорупційних інституцій, а також про можливість та способи взаємодії громадян із антикорупційними інституціями.

Захист викривачів корупції

Положення підрозділу 2.4 проекту Антикорупційної стратегії на

2020-2024 роки спрямовані на забезпечення гарантій захисту викривачів; удосконалення повідомлення про корупцію та розгляду такої інформації; розбудову інституційної спроможності уповноважених органів для належного забезпечення захисту викривачів корупції.

Запобігання корупції у пріоритетних сферах

У стратегії пропонують встановити вимоги доброчесності до членів органів суддівського врядування та належну оцінку відповідності цим вимогам кандидатів та діючих членів таких органів; забезпечити належне оцінювання доброчесності діючих суддів та кандидатів на посаду судді, забезпечити прозорість такого оцінювання; удосконалити дисциплінарну процедури щодо суддів.

У документі прописане усунення корупційних ризиків, які існують при здійсненні контролю з боку державних органів, наданні дозволів та ліцензій; зменшення регуляторного навантаження; підвищення прозорості та підзвітності діяльності Антимонопольного комітету України, зменшення дискреції у реалізації його повноважень тощо.

Положення стратегії також спрямовані на удосконалення оскарження дій посадових осіб митних органів та зменшення ризиків безпідставного втручання правоохоронців у діяльність митниці; запровадження режиму спільного транзиту з країнами ЄС; зменшення переліку підстав для проведення перевірок органами податкової служби, а також кількості перевірок з безпосереднім контактом із платником податку.

Крім того, положення підрозділу 3.4 проекту спрямовані на:

розмежування функції власника, регулятора та органу, що формує політику щодо суб’єктів господарювання державного сектору економіки;

подальше запровадження стандартів корпоративного управління державними підприємствами;

підвищення прозорості процедур приватизації та усунення виявлених корупційних ризиків;

забезпечення систематичного оприлюднення інформації про діяльність суб’єктів господарювання державного, комунального секторів економіки (у тому числі про отриману державну допомогу);

прийняття законодавства про загальну адміністративну процедуру та про публічні консультації тощо.

У проекті прописане створення єдиного електронного Містобудівного кадастру для надання всіх адмінпослуг у сфері містобудівної діяльності; встановлення правил, згідно з якими містобудівна документація розробляється виключно у цифровій формі.

Визначається, що містобудівні умови та обмеження генеруються автоматично програмними засобами Містобудівного кадастру; а встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності відбувається на основі їх ринкової вартості.

Пропонується і запровадження пілотного проекту із визначення земельного податку на основі показників масової оцінки земель; створення відкритої карти будівництва, ремонту та експлуатації доріг, на якій відображатимуться проведені тендери і укладені договори; а також цілодобовий автоматизований габаритно-ваговий контроль і встановлення відповідальності для вантажовідправників, перевізників за перевищення габаритно-вагових параметрів.

Запобігання корупції в оборонному секторі

Положення Антикорупційної стратегії спрямовані на створення системи електронного обліку об’єктів у сфері оборони та системи обліку і моніторингу споживання та якості пального; усунення корупційних ризиків у проведенні закупівель товарів, робіт, послуг оборонного призначення; підвищення ефективності контролю за якістю озброєнь та військової техніки; усунення корупційних ризиків у забезпеченні військовослужбовців житлом.

Запобігання корупції у сфері охорони здоров’я

У документі пропонується удосконалення процедур медичних закупівель, визначення потреб та обліку медичних засобів; усунення корупційних ризиків під час забезпечення лікування за кордоном та при трансплантації.

Також передбачається підвищення прозорості процедур добору на керівні посади у закладах охорони здоров’я; впровадження Інформаційно-аналітичної системи управління соціальною підтримкою населення України (E-SOCIAL) та спрощення надання послуг у соціальній сфері.

Зміни до закону "Про запобігання корупції"

Законопроект №4135 пропонує не лише затвердити Антикорупційну стратегію, а й внести зміни до деяких положень закону "Про запобігання корупції".

Нацагентство з питань запобігання корупції планують уповноважити визначати порядок моніторингу, координації, оцінки ефективності реалізації державної антикорупційної політики.

Передбачається запровадження інформаційної системи для забезпечення відкритості відомостей про стан реалізації державної антикорупційної політики, інших заходів із запобігання та протидії корупції.

Пропонується переглянути періодичність підготовки національних доповідей щодо ефективності державної антикорупційної політики та порядок їх затвердження; визначити строки, на які мають розроблятись і затверджуватись Антикорупційна стратегія та відповідна державна програма.

Нагадаємо, у Раді закон про антикорупційну стратегію Кабміну був зареєстрований 21 вересня.

Як писало РБК-Україна, 16 вересня Кабінет міністрів схвалив проект антикорупційної стратегії на 2020-2024 роки.

Підкреслимо, згідно з опитуванням дії правоохоронців по боротьбі з корупцією схвалює лише 4% українців.