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Рада призначила нового суддю КСУ

Новость на русском → Україна, Четвер 18 лютого 2021 13:44
Рада призначила нового суддю КСУ Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада призначила Віктора Кичуна новим суддею Конституційного суду України. Народні депутати підтримали кандидатуру від фракції "Слуга народу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Рада обирала серед таких кандидатів: Ольга Боднар-Петровська (суб'єкт подання - фракція "Батьківщина"), Віктор Кичун ("Слуга народу"), Юрій Павленко ("Опозиційна платформа "За життя"), Руслан Сидорович ("Голос").

Нагадаємо, у листопаді комітет з питань правової політики підтримав оголошення нового конкурсу на вакантну посаду судді Конституційного суду України. За це рішення проголосували 18 членів комітету.

Після цього на сайті Верховної ради оприлюднили інформацію про початок конкурсу.

Як писало РБК-Україна, на початку листопада Рада не змогла призначити суддю Конституційного суду. За призначення проголосували лише 100 нардепів при 226 мінімально необхідних.

Так, представник президента в КСУ, народний депутат Федір Веніславський після провального голосування зазначав, що в ході першого конкурсу на дві вакантні посади судді КСУ жоден з кандидатів не зміг набрати достатньої кількості голосів.

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