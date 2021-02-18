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Рада назначила нового судью КСУ

Новина українською → Украина, Четверг 18 февраля 2021 13:44
Рада назначила нового судью КСУ Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада назначила Виктора Кичуна новым судьей Конституционного суда Украины. Народные депутаты поддержали кандидатуру от фракции "Слуга народа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Рада выбирала среди таких кандидатов: Ольга Боднар-Петровская (субъект представления - фракция "Батькивщина"), Виктор Кичун ("Слуга народа"), Юрий Павленко ("Оппозиционная платформа "За життя"), Руслан Сидорович ("Голос").

Напомним, в ноябре комитет по вопросам правовой политики поддержал объявление нового конкурса на вакантную должность судьи Конституционного суда Украины. За это решение проголосовали 18 членов комитета.

После этого на сайте Верховной рады обнародовали информацию о начале конкурса.

Как писало РБК-Украина, в начале ноября Рада не смогла назначить судью Конституционного суда. За назначение проголосовали лишь 100 нардепов при 226 минимально необходимых.

Так, представитель президента в КСУ, народный депутат Федор Вениславский после провального голосования отмечал, что в ходе первого конкурса на две вакантные должности судьи КСУ ни один из кандидатов не смог набрать достаточное количество голосов.

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