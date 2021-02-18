Рада назначила нового судью КСУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Напомним, в ноябре комитет по вопросам правовой политики поддержал объявление нового конкурса на вакантную должность судьи Конституционного суда Украины. За это решение проголосовали 18 членов комитета.

После этого на сайте Верховной рады обнародовали информацию о начале конкурса.

Как писало РБК-Украина, в начале ноября Рада не смогла назначить судью Конституционного суда. За назначение проголосовали лишь 100 нардепов при 226 минимально необходимых.

Так, представитель президента в КСУ, народный депутат Федор Вениславский после провального голосования отмечал, что в ходе первого конкурса на две вакантные должности судьи КСУ ни один из кандидатов не смог набрать достаточное количество голосов.