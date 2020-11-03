Рада направила 556 млн гривень на лабораторне обладнання для боротьби з COVID-19

Верховна рада схвалила законопроект №3040а про внесення змін до державного бюджету на 2020 рік. Нардепи розблокували можливість запозичувати додаткові 556,6 млн гривень на закупівлю лабораторного обладнання для боротьби з COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосували 296 народних депутатів.

Голова комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і страхування нардеп Михайло Радуцький заявив, що документ розблокує можливість отримання коштів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту "Покращення охорони здоров'я на службі у людей".

Пояснювальна записка свідчить, що річні планові призначення на 2020 рік для проекту пропонують збільшити на 556,6 млн гривень.

Радуцький зазначив, що зазначені кошти планують витратити на закупівлю лабораторного обладнання, витратних матеріалів, тест-систем та холодильного обладнання для лабораторних центрів в рамках боротьби з COVID-19.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що другу хвилю коронавірусу легко пройти неможливо. За його словами, ситуація перетворюється зі складної у катастрофічну.

Як писало РБК-Україна, в Міністерстві охорони здоров'я також заявили, що при 20 тисячах хворих COVID-19 на добу в Україні введуть повний локдаун. При такому числі нових захворювань заповняться усі лікарняні ліжка.