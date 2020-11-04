Рада хоче збільшити штрафи за злочини проти журналістів

В Україні можуть зрости штрафи за злочини проти журналістів. Верховна рада підтримала за основу відповідний законопроект №3633.

Про це повідомляє РБК-Україна.

"За" проголосували 305 нардепів.

Цей проект закону пропонує зміни до Кримінального кодексу України.

Розміри штрафів

Зокрема, незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених журналістом матеріалів і технічних засобів, незаконну відмову у доступі журналіста до інформації, незаконну заборону висвітлення окремих тем, показу окремих осіб, критики суб’єкта владних повноважень і будь-яке інше умисне перешкоджання профдіяльності журналіста пропонують карати штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500-17 тисяч гривень) або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років.

За вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним профобов’язків або переслідування у зв’язку з його профдіяльністю загрожує штраф від 1 до 2 тисяч таких мінімумів (17-34 тисячі гривень) або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 4 років.

Якщо такі дії вчинила службова особа з використанням свого становища або за попередньою змовою групою осіб, розмір штрафу становитиме від 2 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів (34-51 тисяча гривень) або каратимуться обмеженням волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Нагадаємо, в середині вересня стало відомо, що в цьому році в Україні відкрили 148 кримінальних справ через перешкоджання журналістській діяльності. Поліція направила до суду 10 справ у злочинах проти журналістів.

Як писало РБК-Україна, у кінці жовтня у Харкові група невідомих перешкоджала місцевим журналістам знімати репортаж. Порушники відтіснили журналістів з місця зйомки і намагалися пошкодити камери і мобільні телефони.