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QR-код, електронний рецепт і направлення на ПЛР: Україна посилює боротьбу з COVID

Автор: Анастасия Рокитна

Мінцифра готує нові цифрові інструменти у боротьбі з коронавірусом в Україні разом з МОЗ. Наприклад, вводять електронний рецепт.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Мінцифри Михайло Федоров.

Зокрема, у кожній опорній лікарні з’явиться людина, яка відповідатиме за актуальну інформацію щодо кількості заражених коронавірусом, госпіталізованих, кількість койко-місць. На базі цієї інформації з’явиться чатбот.

Також через чатбот "швидкі" можуть дізнаватися, скільки місць залишилося і куди везти пацієнта.

"Завдяки інструменту диспетчери "швидких" будуть розуміти, куди можна направляти пацієнта на госпіталізацію. Найближчим часом ми запустимо пілотний проєкт на базі одного регіону", - написав він.

Застосунок "Вдома" буде оновлено. Люди зможуть вказувати симптоми, які будуть оброблятися Центром громадського здоров’я.

"Електронні направлення на ПЛР-тестування. Інструмент вже працює у поліклініках, готуємо функціонал для "швидких", і стаціонару. Це дозволить моніторити результати тестування та терміни дії тесту", - зазначив Федоров.

За його словами, сервіс вже розроблений та доступний для медичних працівників. Пацієнти можуть отримати електронне направлення та послуги згідно з цим направленням.

Мінцифри запроваджує електронний рецепт на антибіотики, який зменшить хаотичне вживання антибіотиків самостійно, а також підготує стратегію впровадження QR-системи для моніторингу ситуації в публічних місцях.

Таким чином, в Україні почнуть сповіщати громадян про перебування в приміщенні з хворим COVID-19.

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