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У Путіна заявили, що прихильники нацизму нібито впливають на політику України

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Москва, Понеділок 05 липня 2021 13:06
У Путіна заявили, що прихильники нацизму нібито впливають на політику України Фото: у президента Росії Володимира Путіна не вважають владу в Україні нацистською (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Влада Російської Федерації вважає, що прихильники нацизму і послідовники націоналіста Степана Бандери нібито впливають на політику України. При цьому офіційна Москва не стверджує, що до влади в Україні прийшли бандерівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Зокрема, за словами прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, прихильники нацизму в Україні на сьогодні нібито в пошані.

"Вони там є, і вони мають величезний вплив на суспільне і внутрішнє життя, внутрішньополітичне життя України", - зазначив Пєсков.

На прохання прокоментувати заяву російського пропагандиста Володимира Соловйова про те, що до влади в Україні прийшли нібито бандерівці, він заявив, що це позиція виключно цієї людини.

"Це не є офіційною позицією Москви", - додав Пєсков.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Верховній раді зареєстрували постанову з пропозицією повернути звання Героя України Степану Бандері та Роману Шухевичу.

Степан Бандера - український політичний діяч, лідер і організатор українського націоналістичного руху в Західній Україні в першій половині XX століття. Роман Шухевич - військовий діяч, голова Організації українських націоналістів, головнокомандувач армії ОУН-УПА.

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