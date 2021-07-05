ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

У Путина заявили, что сторонники нацизма якобы влияют на политику Украины

Новина українською →
Москва, Понедельник 05 июля 2021 13:06
У Путина заявили, что сторонники нацизма якобы влияют на политику Украины Фото: у президента России Владимира Путина не считают власть в Украине нацистской (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Власти Российской Федерации считают, что сторонники нацизма и последователи националиста Степана Бандеры якобы влияют на политику Украины. При этом официальная Москва не утверждает, что к власти в Украине пришли бандеровцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

В частности, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сторонники нацизма в Украине на сегодня якобы в почете.

"Они там есть, и они оказывают огромное влияние на общественную и внутреннюю жизнь, внутриполитическую жизнь Украины", - отметил Песков.

На просьбу прокомментировать заявление российского пропагандиста Владимира Соловьева о том, что к власти в Украине пришли якобы бандеровцы, он заявил, что это позиция исключительно этого человека.

"Это не является официальной позицией Москвы", - добавил Песков.

Напомним, ранее стало известно, что в Верховной раде зарегистрировали постановление с предложением вернуть звание Героя Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу.

Степан Бандера - украинский политический деятель, лидер и организатор украинского националистического движения в Западной Украине в первой половине XX века. Роман Шухевич - военный деятель, глава Организации украинских националистов, главнокомандующий армии ОУН-УПА.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин нацизм Бандера
NEWS
Киев отменяет бумажные билеты в транспорте: как заплатить за проезд
Киев отменяет бумажные билеты в транспорте: как заплатить за проезд
DAILY
Неравенство вакцин. Когда и на каких условиях привитые украинцы смогут ездить в ЕС
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Неравенство вакцин. Когда и на каких условиях привитые украинцы смогут ездить в ЕС