У Путина заявили, что сторонники нацизма якобы влияют на политику Украины
Власти Российской Федерации считают, что сторонники нацизма и последователи националиста Степана Бандеры якобы влияют на политику Украины. При этом официальная Москва не утверждает, что к власти в Украине пришли бандеровцы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
В частности, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сторонники нацизма в Украине на сегодня якобы в почете.
"Они там есть, и они оказывают огромное влияние на общественную и внутреннюю жизнь, внутриполитическую жизнь Украины", - отметил Песков.
На просьбу прокомментировать заявление российского пропагандиста Владимира Соловьева о том, что к власти в Украине пришли якобы бандеровцы, он заявил, что это позиция исключительно этого человека.
"Это не является официальной позицией Москвы", - добавил Песков.
Напомним, ранее стало известно, что в Верховной раде зарегистрировали постановление с предложением вернуть звание Героя Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу.
Степан Бандера - украинский политический деятель, лидер и организатор украинского националистического движения в Западной Украине в первой половине XX века. Роман Шухевич - военный деятель, глава Организации украинских националистов, главнокомандующий армии ОУН-УПА.