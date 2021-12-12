ru ua
Нд, 12 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Путіна зробили заяву про війська на кордоні з Україною і загрозу нових санкцій проти РФ

Новость на русском →
Москва, Неділя 12 грудня 2021 13:06
У Путіна зробили заяву про війська на кордоні з Україною і загрозу нових санкцій проти РФ Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Анастасія Рокитна

У Кремлі зробили заяву про війська на кордоні з Україною, що вони нібито нікому не загрожують. Разом з тим, російська влада вважає, що введення нових санкцій проти РФ матиме зворотні наслідки.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

Байден у розмові з Путіним говорив, що в разі реального вторгнення на Україну Росія буде фінансово ізольована, розповів Пєсков.

"Президент (Путін, - ред.) чітко сказав, звертаючись до президента США, що ви говорите про наші війська, які дислоковані на території Росії, які нікому не загрожують. Але при цьому ви говорите про це, сидячи від нашої території в 1 000 км", - зазначив представник Кремля.

Пєсков також відреагував на можливість введення нових санкцій проти РФ.

"Якісь обмеження вводити проти Росії і не відчувати страждання самому неможливо. Це всі розуміють у світі", - заявив представник Кремля в ефірі телеканалу "Росія-1".

Нагадаємо, аналітик Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марк Кансіан повідомив, що Україна потребує сотень ракет Javelin, щоб відбити можливий наступ російських військ.

Зазначимо, США і Німеччина обговорили агресію Росії проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Україна Російська Федерація
NEWS
Нове вторгнення в Україну змусить Росію заплатити високу ціну, - G7
Нове вторгнення в Україну змусить Росію заплатити високу ціну, - G7
DAILY
Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет