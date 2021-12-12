У Путіна зробили заяву про війська на кордоні з Україною і загрозу нових санкцій проти РФ

У Кремлі зробили заяву про війська на кордоні з Україною, що вони нібито нікому не загрожують. Разом з тим, російська влада вважає, що введення нових санкцій проти РФ матиме зворотні наслідки.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на ТАСС .

Байден у розмові з Путіним говорив, що в разі реального вторгнення на Україну Росія буде фінансово ізольована, розповів Пєсков.

"Президент (Путін, - ред.) чітко сказав, звертаючись до президента США, що ви говорите про наші війська, які дислоковані на території Росії, які нікому не загрожують. Але при цьому ви говорите про це, сидячи від нашої території в 1 000 км", - зазначив представник Кремля.

Пєсков також відреагував на можливість введення нових санкцій проти РФ.

"Якісь обмеження вводити проти Росії і не відчувати страждання самому неможливо. Це всі розуміють у світі", - заявив представник Кремля в ефірі телеканалу "Росія-1".