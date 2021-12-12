ru ua
Вс, 12 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

У Путина сделали заявление о войсках на границе с Украиной и угрозе новых санкций против РФ

Новина українською →
Москва, Воскресенье 12 декабря 2021 13:06
У Путина сделали заявление о войсках на границе с Украиной и угрозе новых санкций против РФ Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

В Кремле сделали заявление о войсках на границе с Украиной, что они якобы никому не угрожают. Вместе с тем, российские власти считают, что введение новых санкций против РФ будет иметь обратные последствия.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

Байден в разговоре с Путиным говорил, что в случае реального вторжения на Украину Россия будет финансово изолирована, рассказал Песков.

"Президент (Путин, - ред.) четко сказал, обращаясь к президенту США, что вы говорите о наших войсках, которые дислоцированы на территории России, которые никому не угрожают. Но при этом вы говорите об этом, сидя от нашей территории в 1 000 км", - отметил представитель Кремля.

Песков также отреагировал на возможность введения новых санкций против РФ.

"Какие-то ограничения вводить против России и не испытывать страдания самому невозможно. Это все понимают в мире", - заявил представитель Кремля в эфире телеканала "Россия-1".

Напомним, аналитик Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан сообщил, что Украина нуждается в сотнях ракет Javelin, чтобы отразить возможное наступление российских войск.

Отметим, США и Германия обсудили агрессию России против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Украина Российская Федерация
NEWS
Новое вторжение в Украине вынудит Россию заплатить высокую цену, - G7
Новое вторжение в Украине вынудит Россию заплатить высокую цену, - G7
DAILY
Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет