Путін про санкції РФ проти України: треба готуватися до пом'якшень

Російській Федерації треба готуватися до пом'якшення санкцій проти України. При цьому на даний момент не може йти мови про винятки.

Про це заявив президент Росії Володимир Путін на зустрічі з Віктором Медведчуком.

Путін зазначив, що Росія вводить тільки санкції у відповідь.

"Стосовно тих держав, які зробили певні кроки проти Росії...У мене серце болить від того, що люди в Україні, які працювали на підприємствах, орієнтованих на збут продукції в Росії, опинилися в складному становищі", - зазначив він.

За його словами, Москва готова до того, щоб ситуацію було перевернуто і "все з голови стало на ноги".

"Але ми не можемо робити якихось винятків із переліку країн, які ввели проти нас санкції. Але тим не менш готуватися до цього все одно треба. Сподіваюся, коли-небудь це все одно станеться", - додав Путін.

Нагадаємо, у вересні Росія розширила персональні санкції проти України, до списку увійшли п'ятий президент Петро Порошенко, колишній нардеп Святослав Вакарчук та інші політики.

РБК-Україна з посиланням на джерела повідомляло, що Україна готує санкції проти Росії за роздачу паспортів на окупованому Донбасі.