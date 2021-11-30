Путін запропонував налагодити відносини України і Росії

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Україні і РФ треба налагодити відносини. Якщо це вдасться, то загроз ніби-то ніхто відчувати не буде.

За його словами, відносини потрібно налагодити ніби-то для врахування інтересів в області безпеки всіх учасників міжнародної діяльності.

"Справа не в тому, щоб вводити там війська, не вводити, воювати, не воювати. А справа в тому, щоб налагодити відносини: щодо створення більш справедливого сталого розвитку та врахування інтересів у галузі безпеки всіх учасників міжнародної діяльності. От якщо ми будемо щиро до цього прагнути, то ніяких загроз ніхто не буде відчувати", - сказав Путін на інвестиційному форумі.