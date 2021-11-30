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Путин предложил наладить отношения Украины и России

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Москва, Вторник 30 ноября 2021 14:31
Путин предложил наладить отношения Украины и России Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент России Владимир Путин заявил, что Украине и РФ надо наладить отношения. Если это удастся, то угроз якобы никто испытывать не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

По его словам, отношения нужно наладить якобы для учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности.

"Дело не в том, чтобы вводить там войска, не вводить, воевать, не воевать. А дело в том, чтобы наладить отношения: по созданию более справедливого устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности. Вот если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать", - сказал Путин на инвестиционном форуме.

Напомним, в МИД Украины ранее заявили, что Россия рассматривает возможность вторжения в Украину и самым худшим сценарием может стать уничтожение архитектуры безопасности в Европе.

Отметим, Россия сосредоточила более 92 тысяч военных вокруг границ Украины и готовится к вторжению в конце января-начале февраля.

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