Путин предложил наладить отношения Украины и России
Президент России Владимир Путин заявил, что Украине и РФ надо наладить отношения. Если это удастся, то угроз якобы никто испытывать не будет.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".
По его словам, отношения нужно наладить якобы для учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности.
"Дело не в том, чтобы вводить там войска, не вводить, воевать, не воевать. А дело в том, чтобы наладить отношения: по созданию более справедливого устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности. Вот если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать", - сказал Путин на инвестиционном форуме.
Напомним, в МИД Украины ранее заявили, что Россия рассматривает возможность вторжения в Украину и самым худшим сценарием может стать уничтожение архитектуры безопасности в Европе.
Отметим, Россия сосредоточила более 92 тысяч военных вокруг границ Украины и готовится к вторжению в конце января-начале февраля.