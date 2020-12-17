Путін про отруєння Навального: якби хотіли б, довели до кінця

Президент Росії Володимир Путін спростовує причетність спецслужб до отруєння опозиціонера Олексія Навального. На його думку, якщо б Навального хотіли отруїти, то довели це до кінця.

Про це на підсумковій прес-конференції заявив президент Росії Володимир Путін.

Зокрема, він заявив, що останнє розслідування про причетність Федеральної служби безпеки (ФСБ) до отруєння Навального є "вбросом".

"Ми прекрасно розуміємо, що це таке... Це легалізація матеріалів американських спецслужб. Ми що не знаємо, що вони геолокацію відстежують, чи що? Наші спецслужби добре це розуміють і знають. Знають співробітники ФСБ та інших спеціальних органів", - заявив Путін.

На його думку, це означає, що Навальний користується підтримкою американських спецслужб.

"Якщо і це правильно, ну тоді це цікаво. Тоді спецслужби, звичайно, мають за ним спостерігати. Але це зовсім не означає, що його треба труїти. Кому він потрібен? Якби хотіли б, довели б до кінця. А так, дружина до мене звернулася, я тут же дав команду випустити його на лікування до Німеччини", - додав Путін.

Він також назвав звинувачення спецслужб "трюком", мета якого - атака на перших осіб держави.

Нагадаємо, раніше вийшло журналістське розслідування про те, що до отруєння Навального причетні вісім співробітників ФСБ. Журналісти прийшли до такого висновку, відстеживши переміщення і телефонні дзвінки ФСБ-шників.

Також раніше у Путіна спростували інформацію про спробу повторно отруїти Навального в лікарні Омська.

Інцидент з опозиціонером стався в серпні. За висновками західних лабораторій, Навального отруїли отрутою "Новічок".