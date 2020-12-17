Путін після обнулення строків не визначився з участю у виборах-2024

Президент Росії Володимир Путін після внесення змін до конституції та обнулення своїх строків ще визначився з участю у виборах в 2024 році. На його думку, правки до конституції спрямовані на благо російського народу.

Про це він заявив на підсумкової прес-конференції.

"Я для себе ще не прийняв рішення, піду чи не піду на вибори в 2024 році. Але що стосується стабільного розвитку країни, це багато чого коштує. Формально цей дозвіл є від народу. Робити або не робити це? Подивлюся", - зазначив Путін.

Нагадаємо, влітку в Росії пройшло голосування за поправки до конституції. Одним з головних пунктів стала норма про те, що колишні президентські терміни Путіна більше не враховуються. Це дозволить йому балотуватися на виборах 2024 року і потенційно залишатися при владі до 2036 року.

Пізніше російські опозиційні ЗМІ з'ясували, що в цьому голосуванні брали участь тисячі недійсних паспортів. А деякі інтернет-виборці були записані в системі дистанційного голосування двічі. В результаті правки до конституції підтримали 78% росіян.