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Проект про примусове відселення росіян не суперечить праву ЄС, - комітет ВР

Новость на русском → Україна, П'ятниця 05 лютого 2021 16:44
Проект про примусове відселення росіян не суперечить праву ЄС, - комітет ВР Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Євроінтеграційний комітет парламенту дав свій висновок щодо законопроекту №4327, який передбачає можливість примусового відселення росіян. Даний проект до Верховної ради вніс Кабінет міністрів.

Про це повідомляє інформаційне управління ВР.

"Таким, який не суперечать праву ЄС, комітет визнав проект закону №4327 про впорядкування питань, пов'язаних з військовополоненими і інтернованими особами в особливий період", - свідчить повідомлення.

Відзначимо, документ пропонує дозволити примусове відселення у певні місця громадян Росії, які перебувають на території нашої країни. Але якщо це абсолютно необхідно для забезпечення національної безпеки.

Згідно з проектом, Служба безпеки України зобов'язана під час особливого періоду виявляти на території України громадян держави-агресора, які становлять загрозу національній безпеці нашої держави, і повідомляти про них Генштаб Збройних сил України.

Останній же повинен прийняти рішення про інтернування (відселення) таких осіб з урахуванням реальних і потенційних військових загроз нацбезпеці.

Нагадаємо, даний проект закону уряд вніс у Раду на початку листопада 2020 року.

Як писало РБК-Україна, в серпні 2014 року Кабмін уже вносив до парламенту схожий законопроект.

Крім того, в 2015 році Рада прийняла за основу і в цілому законопроект №1535, яким передала уряду право визначати порядок поводження з військовополоненими в особливий період.

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