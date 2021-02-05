Проект о принудительном отселении россиян не противоречит праву ЕС, - комитет ВР

Евроинтеграционный комитет парламента дал свой вывод по законопроекту №4327, который предусматривает возможность принудительного отселения россиян. Данный проект в Верховную раду внес Кабинет министров.

Об этом сообщает информационное управление ВР.

"Таким, который не противоречат праву ЕС, комитет признал проект закона №4327 об упорядочении вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период", - гласит сообщение.

Отметим, документ предлагает разрешить принудительное отселение в определенные места граждан России, находящихся на территории нашей страны. Но если это абсолютно необходимо для обеспечения национальной безопасности.

Согласно проекту, Служба безопасности Украины обязана во время особого периода выявлять на территории Украины граждан государства-агрессора, которые представляют угрозу национальной безопасности нашего государства, и сообщать о них Генштабу Вооруженных сил Украины.

Последний же должен принять решение об интернировании (отселении) таких лиц с учетом реальных и потенциальных военных угроз нацбезопасности.

Напомним, данный проект закона правительство внесло в Раду в начале ноября 2020 года.

Как писало РБК-Украина, в августе 2014 года Кабмин уже вносил в парламент похожий законопроект.

Кроме того, в 2015 году Рада приняла за основу и в целом законопроект №1535, которым передала правительству право определять порядок обращения с военнопленными в особый период.