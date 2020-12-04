Проект оборонного бюджету США включає розширення санкцій проти "Північного потоку-2"

Проект оборонного бюджету США на 2021 рік включає розширення санкцій відносно газопроводів "Північний потік - 2" і "Турецький потік". Його погодили обидві палати Конгресу.

Про це пише ТАСС.

Повідомляється, що законопроект Палати представників містить положення, яке доповнює підрозділ Закону про забезпечення енергетичної безпеки Європи 2019 року по поясненню і розширення санкцій щодо проектів будівництва газопроводів "Північний потік - 2" і "Турецький потік".

"Поправка Сенату містить таке ж положення. Сенат відкликає поправку, яка дозволяє президенту відмовитися від застосування санкцій до особи, якщо це відповідає національним інтересам США", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США можуть ввести нові санкції проти "Північного потоку-2". За даними The Wall Street Journal, цього домагаються українські лобісти.

Як відомо, будівництво газопроводу "Північний потік - 2" було порушено в грудні 2019 року після введення американських санкцій.

В кінці листопада 2020 року в США частина законодавців прийшли до угоди про необхідність введення нових санкцій щодо проекту російського газопроводу "Північний потік-2". Нові санкції, як частина законопроекту про витрати на оборону, можуть набути чинності до кінця року.