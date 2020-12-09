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Президент доручив Кабміну підготуватися до 35-х роковин Чорнобиля

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну підготувати заходи до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи. Сьогодні глава держави підписав відповідний указ № 556/2020.

Про це повідомляє Офіс президент України.

Зеленський доручив уряду вжити невідкладних заходів для поліпшення протипожежного та санітарного стану лісів у зоні відчуження, а також вдосконалення системи оперативного реагування на пожежі.

Уряд також повинен актуалізувати законодавство щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та щодо соціального захисту постраждалих. Також Кабміну доручено актуалізувати державні програми щодо поводження з радіоактивними відходами, зняття з експлуатації ЧАЕС та перетворення "Укриття" на екологічно безпечну систему.

Крім того, глава держави доручив уряду затвердити план заходів до роковин Чорнобиля, який повинен передбачати проведення у Києві урочистих заходів. Кабмін також має опрацювати питання проведення в Україні міжнародної конференції, присвяченої Чорнобилю.

Зазначимо, в ніч на 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС сталася аварія. В результаті аварії четвертий енергоблок було зруйновано. Влада Радянського Союзу тривалий час приховувала аварію.

Нагадаємо, цього року СБУ розсекретила документи КДБ, у яких йдеться про те, що на Чорнобильській АЕС було декілька прихованих аварій.

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