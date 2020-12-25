Президент допускає мобілізацію чоловіків та жінок у разі нового нападу Росії

Президент України Володимир Зеленський допускає, що у разі нового нападу Російської Федерації доведеться проводити загальну мобілізацію. Він додав, що навіть не хоче уявляти таку ситуацію.

Про це йдеться в інтерв'ю глави держави журналу "Фокус".

Як пояснив президент, у разі нового нападу Росії, наприклад з території Криму, буде повномасштабна війна.

"Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані - і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, у червні віце-прем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявляв, що немає загрози повномасштабної війни з Росією.

Крім того, глава МЗС України Дмитро Кулеба говорив, що війна з Росією завершиться тільки після деокупації Криму.