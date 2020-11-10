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Президент Вірменії заявив, що дізнався про перемир'я в Карабасі з преси

Новость на русском → Єреван, Вівторок 10 листопада 2020 07:09
Президент Вірменії заявив, що дізнався про перемир'я в Карабасі з преси Фото: Армен Саргасян (facebook.com/Armpresident)
Автор: Инна Собора

Президент Вірменії Армен Саргсян заявив, що дізнався з преси про підписання домовленостей про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі. Документ підписали президенти Росії та Азербайджану, а також прем'єр Вірменії.

Про це йдеться в заяві Саргсяна у Facebook.

Він зазначив, що з ним не проводили консультації, як з президентом.

"Я не брав участі ні в яких переговорах. Врегулювання карабахського конфлікту - справа державної ваги. Будь-який крок, дія, будь-яке рішення, що стосується життєво важливих інтересів безпеки і прав Вірменії, Арцаха і всього вірменського народу, особливо підписання документа, повинні стати предметом всебічних консультацій і обговорень", - упевнений Саргасян.

Він заявив, що негайно ініціює політичні консультації, щоб якомога швидше "погодити рішення, що випливають з нашої порядку денного щодо захисту національних інтересів". Саргасян додав, що сподівається, що це питання буде вирішено протягом 10 днів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ввечері 9 листопада повідомив, що підписав "важке для свого народу рішення" щодо закінчення війни в Нагірному Карабасі.

Після цього у Вірменії почалися протести. Вночі мітингувальники захопили будівлі уряду і парламенту, а також побили спікера парламенту.

Також повідомлялося, що опозиційна фракція "Процвітаюча Вірменія" має намір скликати позачергове засідання парламенту для того, щоб розглянути питання виходу з Єревана карабахських домовленостей.

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