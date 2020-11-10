Президент Армении заявил, что узнал о перемирии в Карабахе из прессы

Президент Армении Армен Саргсян заявил, что узнал из прессы о подписании договоренностей о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ подписали президенты России и Азербайджана, а также премьер Армении.

Об этом говорится в заявлении Саргсяна в Facebook.

Он отметил, что с ним не проводили консультации, как с президентом.

"Я не принимал участия ни в каких переговорах. Урегулирование карабахского конфликта - дело государственной важности. Любой шаг, действие, любое решение, касающееся жизненно важных интересов безопасности и прав Армении, Арцаха и всего армянского народа, особенно подписание документа, должны стать предметом всесторонних консультаций и обсуждений", - уверен Саргасян.

Он заявил, что немедленно инициирует политические консультации, чтобы как можно скорее "согласовать решения, вытекающие из нашей повестки дня по защите национальных интересов". Саргасян добавил, что надеется, что этот вопрос будет решен в течении 10 дней.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян вечером 9 ноября сообщил, что подписал "тяжелое для своего народа решение" относительно окончания войны в Нагорном Карабахе.

После этого в Армении начались протесты. Ночью митингующие захватили здания правительства и парламента, а также избили спикера парламента.

Также сообщалось, что оппозиционная фракция "Процветающая Армения" намерена созвать внеочередное заседание парламента для того, чтобы рассмотреть вопрос выхода Еревана из карабахских договоренностей.