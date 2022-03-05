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Прем'єр-міністр Ізраїлю зустрівся з Путіним для обговорення війни в Україні

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Субота 05 березня 2022 19:46
Прем'єр-міністр Ізраїлю зустрівся з Путіним для обговорення війни в Україні Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт
Автор: Вадим Добровольский

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у Кремлі в суботу, 5 березня. Мета зустрічі-обговорення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У Кремлі сьогодні ввечері проходять переговори прем'єр-міністра Ізраїлю президента Росії Володимира Путіна. Нафталі Беннет прибув до Москви з коротким неоголошеним робочим візитом сьогодні вранці.

"Обговорюється ситуація навколо України",- сказав прес-секретар Путіна Пєсков.

Зустріч з Путіним стала продовженням бесіди двох лідерів, що відбулася минулої середи.

Прем'єр-міністра супроводжують голова Ради з національної безпеки Еяль Хулата, радник із зовнішньополітичних питань Шимріт Меїр і прес-секретар глави уряду Матан Сіді.

Ізраїль, де проживає значна частина іммігрантів з Росії, запропонував виступити посередником у війні між Росією і Україною.

Нагадавши, президент України Володимир Зеленський готовий до переговорів з Путіним у Туреччині.

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