Прем'єр-міністр Ізраїлю зустрівся з Путіним для обговорення війни в Україні
Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у Кремлі в суботу, 5 березня. Мета зустрічі-обговорення війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У Кремлі сьогодні ввечері проходять переговори прем'єр-міністра Ізраїлю президента Росії Володимира Путіна. Нафталі Беннет прибув до Москви з коротким неоголошеним робочим візитом сьогодні вранці.
"Обговорюється ситуація навколо України",- сказав прес-секретар Путіна Пєсков.
Зустріч з Путіним стала продовженням бесіди двох лідерів, що відбулася минулої середи.
Прем'єр-міністра супроводжують голова Ради з національної безпеки Еяль Хулата, радник із зовнішньополітичних питань Шимріт Меїр і прес-секретар глави уряду Матан Сіді.
Ізраїль, де проживає значна частина іммігрантів з Росії, запропонував виступити посередником у війні між Росією і Україною.
Нагадавши, президент України Володимир Зеленський готовий до переговорів з Путіним у Туреччині.
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