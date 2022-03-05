Премьер-министр Израиля встретился с Путиным для обсуждения войны в Украине
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет встретился с президентом России Владимиром Путиным в Кремле в субботу, 5 марта. Цель встречи - обсуждение войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В Кремле сегодня вечером проходят переговоры премьер-министра Израиля президента России Владимира Путина. Нафтали Беннет прибыл в Москву с кратким необъявленным рабочим визитом сегодня утром.
"Обсуждается ситуация вокруг Украины", - сказал пресс-секретарь Путина Песков.
Встреча с Путиным стала продолжением беседы двух лидеров, состоявшейся в минувшую среду.
Премьер-министра сопровождают глава Совета по национальной безопасности Эяль Хулата, советник по внешнеполитическим вопросам Шимрит Меир и пресс-секретарь главы правительства Матан Сиди.
Израиль, где проживает значительная часть иммигрантов из России, предложил выступить посредником в войне между Россией и Украиной.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с Путиным в Турции.
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