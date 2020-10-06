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Прем'єр Киргизії пішов у відставку, призначено нового голову уряду

Автор: РБК-Україна

На тлі напруженої ситуації в Киргизії прем'єр-міністр Кубатбек Боронов подав у відставку. Парламент, який проводить екстрене засідання, вже призначив нового голову уряду.

Про це повідомляє місцевий портал kaktus.media.

Повідомляється, що уряд тимчасово очолив колишній депутат Садир Жапаров. До вчорашнього дня він відбував покарання у виправній колонії у справі про захоплення заручників у 2013 році під час мітингу в Іссик-Кульській області.

У 2017 році суд визнав, що в місті Караколь на організованому ним мітингу насильно заштовхали в автомобіль тодішнього представника уряду в Іссик-Кульській області Еміля Каптагаєва. Жапарова засудили до 11 років в'язниці.

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Крім того, повідомляється, що замість Дастана Джумабекова, який пішов у відставку з поста спікера парламенту, призначено депутата Миктибек Абдилдаєв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тлі протестів у Киргизії у відставку пішли мер Бішкека, глави Іссик-Кульської, Наринської та Таласької областей та інші чиновники.

Посольство України в Киргизії рекомендує українцям в цій країні у зв'язку з загострилися ситуацією проявити пильність та обережність.

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