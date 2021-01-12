Свята і менше подорожей: чому перестають робити тести на COVID в Україні

В Україні почали робити менше тестів на коронавірус. Причиною може бути період свят, коли люди воліють відкласти своє звернення, а також українці стали менше подорожувати.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Тестовий режим: чи варто вірити статистиці Моз про хворих COVID-19".

Рівень завантаженості лікарень відображає реальну картину епідемії, каже керівник центру респіраторної медицини клініки "Феофанія" Світлана Гук. За її словами, зараз в офіційній статистиці немає лікарень, заповнених на всі 100%.

"Днями тільки в двох лікарнях Києва - №17 і №1 - було понад 70% завантаженості. Але в інших столичних лікарнях - в районі 50%. За таким непрямими ознаками мені здається, що захворюваність, дійсно, дещо знижується", - зазначила Гук.

Також на прикладі своїх родичів або знайомих багато побачили, що коронавірус може бути не таким страшним, як здавалося, і тому вважають, що можна спокійно пересидіти вдома.

Лікар-інфекціоніст, викладач Школи охорони здоров'я НаУКМА Володимир Курпіта розповів, що якщо раніше мобільні бригади виїжджали для забору матеріалів на тест у людей з підозрою на COVID-19, то з 1 січня МОЗ скасував цей механізм і припинив їх фінансувати.

Тепер збір матеріалів роблять сімейні лікарі, застосовуючи експрес-тести на антиген, що частково впливає на зниження числа проведених тестів, зазначив Курпіта.

Ще одна технічна причина може бути пов'язана з наявністю реагентів і тест-систем, яких, як правило, під кінець року не вистачає, каже експерт. І через їх дефіцит державні лабораторії могли знизити масштаб тестування, уточнив він.

Також причиною може бути те, що на період свят люди вирішили відкласти свої звернення до лікарів. Також українці стали менше подорожувати або вибирають для поїздок ті країни, де ПЛР-тест не потрібно.

Нагадаємо, Національна академія наук України дала прогноз розвитку ситуації з коронавірусом в країні у наступні два тижні. Вчені прогнозують, що захворюваність на коронавірус продовжить бути на низькому рівні.