З'явився текст документа про припинення війни в Карабасі

Президенти Вірменії, Азербайджану і Росії підписали спільний документ про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі. Перемир'я набрало чинності з 10 листопада.

Текст документа опублікував російський РБК.

Згідно домовленостей, Азербайджан і Вірменія зупиняються на зайнятих позиціях. Також Вірменія та Азербайджан мають обмінятися військовополоненими.

Крім того, в Карабасі розмістять російських миротворців. Всі транспортні вузли в Карабасі розблоковуються.

Текст заяви:

"Ми, Президент Азербайджанської Республіки І. Г. Алієв, Прем'єр-міністр Республіки Вірменія Н.В. Пашинян і Президент Російської Федерації В. В. Путін, заявили про наступне:

Оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій в зоні нагірно-карабахського конфлікту з 00 годин 00 хвилин за київським часом 10 листопада 2020 року. Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія, далі іменовані Сторонами, зупиняються на займаних ними позиціях. Агдамський район і території, утримувані Вірменською Стороною в Газахском районі Азербайджанської Республіки, повертаються Азербайджанській Стороні до 20 листопада 2020 року. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж Лачинського коридору розгортається миротворчий контингент Російської Федерації в кількості 1960 військовослужбовців зі стрілецькою зброєю, 90 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Миротворчий контингент Російської Федерації розгортається паралельно з виведенням вірменських збройних сил. Термін перебування миротворчого контингенту Російської Федерації - 5 років з автоматичним продовженням на наступні 5-річні періоди, якщо жодна із Сторін не заявить за 6 місяців до закінчення строку про свій намір припинити застосування цього положення. В цілях підвищення ефективності контролю за виконанням Сторонами конфлікту домовленостей розгортається миротворчий центр по контролю за припиненням вогню. Республіка Вірменія до 15 листопада 2020 року повертає Азербайджанській Республіці Кельбаджарский район, а до 1 грудня 2020 року - Лачинський район, залишаючи при цьому за собою Лачинський коридор (шириною 5 км), який буде забезпечувати зв'язок Нагірного Карабаху з Вірменією і при цьому не буде зачіпати р. Шушу. За погодженням Сторін у найближчі три роки буде визначено план будівництва нового маршруту руху по Лачинскому коридору, що забезпечує зв'язок між Степанакертом і Вірменією, з подальшою передислокацією російського миротворчого контингенту для охорони цього маршруту. Азербайджанська Республіка гарантує безпеку руху по Лачинскому коридору громадян, транспортних засобів та вантажів в обох напрямках. Внутрішньо переміщені особи і біженці повертаються на територію Нагірного Карабаху та прилеглі райони під контролем Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців. Проводиться обмін військовополоненими та іншими утримуваними особами і тілами загиблих. Розблоковуються всі економічні і транспортні зв'язки в регіоні. Республіка Вірменія забезпечує транспортне сполучення між західними районами Азербайджанської Республіки і Нахічеванської Автономної Республікою з метою організації безперешкодного руху громадян, транспортних засобів та вантажів в обох напрямках. Контроль за транспортним сполученням здійснюють органи Прикордонної служби ФСБ Росії.

За погодженням Сторін буде забезпечено будівництво нових транспортних комунікацій, що зв'язують Нахічеванську Автономну Республіку з західними районами Азербайджану".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що підписав спільну заяву з президентами Азербайджану і Росії про припинення війни в Нагірному Карабасі.

Незабаром Путін заявив, що в зону конфлікту в Нагірному Карабасі будуть введені російські миротворці.