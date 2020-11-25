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Помпео заявив про початок процесу передачі влади Байдену

Автор: Инна Собора

Держсекретар США Майк Помпео у вівторок заявив, що Державний департамент почав процес передачі справ обраному президенту Джо Байдену. Він зазначив, що зробить все, що "вимагається відповідно до закону".

Про це пише Reuters.

Процес передачі справ почався після того, як це дозволила Адміністрація загальних служб (GSA), федеральне агентство, яке має затвердити зміну президента.

"Сьогодні ми розпочали процес, виконуючи рішення GSA, і зробимо все, що вимагається законом. Ми доб'ємося цього", - сказав Помпео.

Раніше повідомлялося, що Трамп розпорядився почати процедуру передачі влади. Він доручив Управлінню загальних служб (GSA) і своїй команді "робити, що потрібно" за первинними протоколами передачі влади Джо Байдену.

Нагадаємо, Білий дім уповноважив управління Національної розвідки пересилати Байдену щоденну зведення про загрози для національної безпеки.

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