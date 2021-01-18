RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Помпео про арешт Навального: впевнені в собі політичні лідери не бояться опозиції

Автор: Инна Собора

Держсекретар США Майк Помпео також відреагував на затримання російського опозиціонера Олексія Навального. Він натякнув, що політичні лідери РФ бояться опозиції.

Про це Помпео написав у своєму Twitter.

Він заявив, що глибоко стурбований рішенням арештувати Навального, прийнятим в Росії.

"Упевнені в собі політичні лідери не бояться конкуруючих голосів і не бачать потреби застосовувати насильство або незаконно затримувати політичних опонентів", - написав Помпео.

Раніше майбутній радник з нацбезпеки при Байдена Джейк Салліван заявив, що Навальний повинен бути негайно звільнений, а винних у його затриманні потрібно притягнути до відповідальності.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова у відповідь заявила, що США повинні зайнятися проблемами у своїй країні.

РБК-Україна писало, що ввечері 17 січня Навального після затримання в аеропорту доставили у відділ поліції в Хімках під Москвою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Навальный